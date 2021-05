Guenda Goria si è fidanzata con un famoso attore siciliano

Avevamo lasciato Guenda Goria alle prese con una storia difficile e tormentata con Telemaco Dell’Aquila, cinquantenne imprenditore divorziato da poco e padre di due figli. I due si stavano frequentando quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5; una volta uscita, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha scoperto che lui non aveva gradito di vederla troppo vicina all’attore Massimiliano Morra, e che l’aveva lasciata pubblicamente.

Da quel momento ha avuto inizio un tira e molla fino alla decisione, presa lo scorso marzo, di rompere definitivamente. Ma Guenda Goria non è stata a lungo sola: nella sua vita, infatti, è subito entrato un amore nuovo di zecca. Anche in questo caso come per Telemaco, galetto è stato l’Egitto, nella fattispecie la località turistica di Sharm El Sheik, dove Guenda ha un appartamento in un residence dove vive per lunghi periodi dell’anno.

Guenda Goria ha ritrovato l’amore? Le parole del suo nuovo fidanzato

E proprio nello stesso residence alloggiava il suo attuale fidanzato, che si chiama Mirko Gancitano, con il quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Gancitano fa l’attore (tra gli altri, ha recitato in un paio di film di Gabriele Muccino), ma non solo: è anche videomaker e producer, e come tale ha lavorato dietro le quinte di programmi seguitissimi come “Top” e “La prova del cuoco”.

Paparazzati dal settimanale “Chi” in edicola questa settimana, Guenda Goria e Mirko Gancitano ha deciso di ufficializzare la loro relazione anche sui rispettivi profili Instagram. La coppia sta insieme da appena un mese, ma sembra già innamoratissima. “Un mese fa ti scrissi così: quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto” ha scritto l’attore, pubblicando sui social la prima foto assieme a Guenda scattata nel deserto egiziano.

“Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare” ha conluso Mirko, che sembra completamente perso per la sua Guenda.