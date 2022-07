Guenda Goria, la tragica notizia dall’ospedale: fan sotto choc

Ascolta questo articolo

Guenda Goria, ex volto noto del Grande Fratello Vip, accusa da tempo problemi di salute molto preoccupanti. La nota attrice e musicista era salita alla ribalta del grande pubblico in seguito alla partecipazione al noto reality di canale 5, dove sono emerse in particolar modo le sue problematiche famigliari ed il rapporto controverso con il padre Amedeo Goria, volo noto del giornalismo italiano.

Nn sembra attraversare affatto un bel periodo la figlia di Maria Teresa Ruta, costretta in queste ore a recarsi al Pronto Soccorso a causa di fortissimi dolori. E’ stata la stessa attrice 33enne a voler documentare il suo stato di salute con un video da cui traspare tutta la sua sofferenza: ecco cosa le è successo.

Gli ultimi aggiornamenti

Già un paio di giorni fa, Guenda Goria si era recata urgentemente in ospedale a causa di una brutta emorragia causata da una gravidanza extrauterina. Dopo tanta paura sembrava comunque aver risolto, tanto che era stata dimessa ed era potuta tornare a casa. Purtroppo non è stato così, in quanto proprio in queste ore è stata costretta a recarsi nuovamente in Pronto Soccorso.

La 33enne è stata subito soccorsa dal personale sanitario e, secondo una prima diagnosi dei medici, a provocarle questi dolori lancinanti sarebbe stata la rottura una tuba a causa del quale si è poi formato un coagulo di sangue. Al momento si trova ancora in ospedale, dove ha aggiornato tutti i suoi fan con delle stories su Instagram: “Avrei voluto darvi buone notizie, ma la verità è che mi hanno portata di nuovo al Pronto Soccorso stanotte. Sono stata malissimo, dei dolori indescrivibili. Credo di avere avuto delle complicazioni. Mi dicono che credono che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore”.

Sono state queste le parole struggenti dell’attrice poco prima di essere poi operata d’urgenza, ad aggiornare tutti sulla buona riuscita dell’intervento è stato il suo compagno Mirko Gancitano: “Ciao ragazzi, l’operazione è andata bene, sono molto felice. Una tuba era andata. Sono dovuti intervenire subito. Poi insomma vi racconterà tutto Guenda però perlomeno abbiamo risolto i problemi per la sua salute che per me è la cosa più importante”. Si attendono nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Guenda Goria.