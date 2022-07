Guenda Goria, la situazione precipita: di nuovo d’urgenza in ospedale

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane aveva destato grande preoccupazione tra i suoi fan la nota figlia del giornalista Amedeo Goria. Reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Guenda Goria si è fatta conoscere nella casa per aver affrontato a testa alta tutti i fantasmi del passato, in particolare in merito al rapporto controverso con il padre.

Purtroppo ultimamente è stata colta di sopresa da seri problemi di salute. Una gravidanza extrauterina l’ha costretta al ricovero ospedaliero e poi ad un intervento d’urgenza. Nelle scorse ore ha comunicato di essere tornata nuovamente in ospedale: ecco per quale motivo.

L’annuncio di Guenda

Il volto noto della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha comunicato ai suoi follower di essere tornata in ospedale. A quanto pare non sta ancora bene ed ha necessità di sottoporsi ad ulteriori controlli: “Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Oggi non sto benissimo e aspetto un check”.

In effetti, il segnale che qualcosa non andasse era già nell’aria, nei giorni scorsi la stessa guenda aveva lamentato nuovamente dei dolori: “Oggi a letto con un po’ di dolori. Resto a riposo. Speriamo che non duri troppo”. A quanto pare, nonostante la buona riuscita dell’intervento, la gravidanza extrauterina che le ha provocato la rottura di una tuba, continua ancora a provocarle delle complicazioni.

La speranza è che per la figlia di Maria Teresa Ruta giungano finalmente tempi migliori, le ultime settimane hanno rappresentato per lei un vero e proprio calvario. Dopo il terribile momento del ricorvero e dell’intervento d’urgenza, Guenda si era consolata con il grande affetto dimostrato dai fan e dai suoi cari. Purtroppo, però, ne avrà ancora bisogno per far fronte a queste nuove problematiche. Sicuramente nelle prossime ore si avranno ulteriori aggiornamenti, l’ex gieffina ha sempre tenuto aggiornati i suoi followers, ritraendosi persino in momenti di grande sofferenza.