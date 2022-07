Guenda Goria, emorragia in gravidanza: la corsa in ospedale e l’operazione d’urgenza

Ascolta questo articolo

Sono stati momenti davvero terribili quelli che ha vissuto Guendalina Goria. Ricordiamo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta cercando di avere un figlio con il marito Mirko Gancitano, produttore e videomaker. Ii due sono diventati marito e moglie lo scorso Natale e hanno celebrato la loro unione sulle spiagge di Santo Domingo.

In queste ore la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha avuto un malore importante, tanto che si è accasciata a terra per i dolori lancinanti all’addome e, come lei stessa ha fatto sapere via social ai suoi fan, si è resa necessaria una corsa alla Clinica Mangiagalli di Milano: “Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto“.

Guendalina Goria aggiorna i suoi fan

Subito dopo, però, ha aggiornato la situazione che non è apparsa per niente rassicurante: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”.

Guenda non nasconde la sua preoccupazione: “Questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba. Sono un po’ traumatizzata vi dico la verità“, confida con sincerità. Ricordiamo che l’ex gieffina lo scorso settembre è stata operata perché affetta da endometriosi e questo rende ancora più pensierosa la Goria che teme ulteriori complicazioni.

Intanto la mamma Maria Teresa Ruta cerca di confortare la figlia a distanza. Non potendole stare accanto per le normative anticovid, cerca di farle arrivare comunque il suo affetto: “Forza principessa. Io sono sempre con te. E tornerai a volare” ha Instagrammato la Ruta con una foto che le ritrae insieme.