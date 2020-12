Guenda Goria e il ritorno di fiamma con Telemaco Dell’Aquila

Guenda Goria è stata una delle concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip” più amata ed apprezzata. La figlia del giornalista sportivo Amedeo Goria e della conduttrice Maria Teresa Ruta (anche lei concorrente della quinta edizione reality show) è però uscita dalla casa più spiata di Italia lo scorso 31 ottobre 2020, dopo essere stata in nomination con la mamma Maria Teresa Ruta, con Pierpaolo Petrelli, Stefania Orlando, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.

A far particolarmente discutere durante la sua partecipazione al programma televisivo di Canale 5 è stata la relazione sentimentale che Guenda ha con Telemaco Dell’Aquila, un uomo più grande di lei e con un precedente matrimonio che secondo alcune dichiarazioni sarebbe terminato proprio a causa della bella attrice, dichiarazioni poi smentite dai diretti interessati.

Una volta uscita dalla casa più spiata di Italia la figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe però improvvisamente deciso di interrompere la storia d’amore, in quanto a suo avviso Telemaco non le dava sufficienti dimostrazioni d’amore e d’affetto e non si era dimostrato particolarmente interessato a lei dopo l’uscita dalla casa più spiata di Italia.

Nel corso di una puntata del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio 5”, andata in onda lo scorso giovedì 3 dicembre 2020, Guenda aveva rivelato come fosse possibile un ritorno di fiamma con il suo fidanzato, pur aspettandosi ancora delle dimostrazioni significative d’amore da parte di Telemaco e confidando il desiderio di sentirsi tutelata prima di tornare nuovamente insieme al suo ex compagno.

Oggi, ospite al programma televisivo condotto dalla conduttrice Barbara D’Urso “Domenica Live”, Guenda ha nuovamente confermato quanto precedentemente sostenuto, sottolineando come sia direttamente possibile il ritorno di fiamma con il suo Telemaco. Queste le sue significative parole: “L’amore? Ci stiamo lavorando, voglio altre dimostrazioni”.