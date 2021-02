Guenda Goria attacca Francesco Baccini per le parole rivolte a sua madre: "Non ha avuto garbo"

In queste settimane Alfonso Signorini, conduttore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, sta cercando di indagare sui flirt avuti in passato da Maria Teresa Ruta. L’ultimo nome fatto uscire dalla showgirl è stato quello del cantante Francesco Baccini; inizialmente dichiara di aver passato tre giorni insieme a lui.

Ospite nell’ultima puntata del GF Vip, Francesco Baccini ha rivelato di aver passato solamente due ore con Maria Teresa, in cui hanno parlato solamente di musica in compagnia della piccola Guenda. Il cantante infatti, sapendo della sua relazione con Amedeo Goria, si è scambiato solamente alcuni messaggi con lei, non approfondendo la loro conoscenza.

L’attacco di Guenda Goria

Una volta avuto questo faccia a faccia a distanza con Francesco Baccini, Maria Teresa Ruta ammette la verità dichiarando di non aver avuto nessun rapporto insieme al cantante. Le dichiarazioni di Baccini però non sono stato apprezzate da Guenda Goria, e con un post sui social network l’accusa di essere stato fin troppo severo nei confronti della madre.

La Goria dichiara: “A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto”. Invece, rispondendo a un commento su Twitter, rivela di essere senza filtri e di dire sempre la verità: “Sono stufa di chi mi appiccica pensieri non miei o attribuisce flirt senza senso. Io sono sincera e racconto il mio pensiero e la mia vita senza filtri e in maniera chiara”.

In molti però si sono schierati con Francesco Baccini, rivelando che nell’ultima puntata della trasmissione la Ruta ha fatto una figuraccia nei suoi confronti e il cantante si sarebbe semplicemente difeso come meglio poteva. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda questa vicenda.