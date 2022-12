Greta Menchi aggredita da un cane: "Mi hanno ricucito per un’ora"

Ascolta questo articolo

Una bruttissima disavventura ha visto protagonista Greta Menchi, che ha raccontato sui social di essere stata aggredita da un cane. L’influencer 27enne ha spiegato quanto successo tramite un video postato nelle sue storie di Instagram, mostrando ai suoi numerosi follower le conseguenze dell’aggressione subita al volto.

“Ieri sera mi ha morso un cane, non vi so dire che razza di cane fosse sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi“, ha esordito la Menchi nel video pubblicato. La youtuber ha mostrato la parte sinistra del naso, ricoperta di bende, spiegando che l’animale le ha reciso la pelle in quel punto in un attimo.

La 27enne spiega di essere corsa al pronto soccorso per farsi visitare, così sconvolta da non riuscire neanche a capire l’entità del danno. “Sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto“, spiega, aggiungendo che hanno dovuta suturarla dall’interno, anche se solitamente “per le cose di animali, per il rischio di infezioni non si mettono i punti però a me li hanno messi dentro“.

La sua disavventura però non è terminata con l’applicazione dei punti da parte del personale dell’ospedale. Infatti la giovane è stata mandata la mattina successiva presso l’ospedale Sant’Eugenio per un consulto con un chirurgo plastico. Indicando la ferita sul naso, spiega: “Qua è tutto aperto e ora vediamo un attimo che mi dicono. Vabbè che ve devo dì, un film la mia vita“.

Rassicurando i suoi fan, spiegando che il cane non aveva strappato la carne e che probabilmente non avrebbe avuto bisogno di sutura esterna, Greta ha poi corretto il tiro dopo la visita col chirurgo. “Mi rimangio tutto quello che ho detto nelle storie precedenti. O per lo meno che non era tutto aperto”, ha scritto in seguito. “Mi hanno ricucito per un’ora e mi hanno messo una cifra di punti“.