Grave lutto per le Donatella: "Ti ameremo per sempre" scrivono Silvia e Giulia Provvedi

Un gravissimo lutto ha colpito in queste ore le sorelle Silvia e Giulia Provvedi, che insieme formano il gruppo musicale Le Donatella. Le gemelle hanno annunciato la triste scomparsa del padre Claudio, informando i fan della terribile notizia tramite un post sui social.

Le gemelle Provvedi hanno pubblicato l’immagine di un cuore rosso su sfondo nero, scrivendo nella didascalia: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre“. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla scomparsa dell’uomo.

Raramente le due sorelle mostravano il padre sui social. La sua più recente apparizione sul social delle figlie risale infatti a gennaio del 2020, quando Silvia Provvedi era incinta di Nicole, e le gemelle festeggiarono il compleanno del padre, postando una foto di gruppo con lui e scrivendo: “Caro papà, il tuo amore ci ha dato la capacità di credere in noi stesse. Grazie per il supporto, per i tantissimi insegnamenti, per l’affetto e la tua infinita dolcezza. Buon compleanno papà speciale ! Ti voglio un sacco di bene“.

Anche la presenza di Claudio sui social era molto limitata. L’unico post nel profilo Instagram dell’uomo era una dolce immagine che lo ritraeva insieme alla nipotina Nicole, avuta da Silvia insieme all’imprenditore Giorgio di Stefano. Nello scatto Claudio, seduto sul divano, sorride alla fotocamera mentre tiene tra le ginocchia la bambina.

Migliaia i commenti di condoglianze postati non solo dai fan delle due artiste, ma anche da colleghi e altre celebrità. Laura Pausini manda alle gemelle “Un abbraccio grande“, Laura Chiatti le incoraggia “forza meraviglie“, Mietta scrive “Tesori miei mi dispiace. un abbraccio forte a tutta la famiglia“, Paolo Ruffini invia “Un abbraccio immenso“, Samantha De Grenet commenta “…immagino il vostro dolore…le mie più sentite condoglianze. Vi abbraccio forte“, solo per citare alcune delle celebrità che hanno espressi la loro vicinanza alle sorelle Provvedi.Anche il calciatore Pierluigi Gollini, ex fidanzato di Giulia Provvedi, che ha frequentato per oltre tre anni, ha commentato il post, limitandosi a inviare l’immagine di due cuori spezzati.