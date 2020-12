Grave lutto per Gianni Sperti: è morto il padre

Siamo abituati a vedere l’opinionista di “Uomini e Donne”, Gianni Sperti, sempre pronto a dire la sua in puntata. Gianni non ha peli sulla lingua e spesso critica dame, cavalieri, corteggiatori e tronisti, quando il loro operato non è consono alle dinamiche della trasmissione. Possiamo definire Sperti un veterano di “Uomini e Donne“.

L’opinionista nelle ultime ore è stato colpito da un grave lutto: ha perso il padre. A diffondere la notizia è stato lo stesso Gianni, il quale attraverso il proprio profilo Instagram ha postato uno sfondo tutto nero accompagnato dalla scritta: “Ciao papà…“. Le cause del decesso non sono state rese note e dunque non si sa se anche in questo caso, il Coronavirus ha avuto un ruolo predominante.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ad indirizzo dell’opinionista di “Uomini e Donne”. Anche diversi volti che hanno preso parte alla trasmissione, hanno voluto fare le loro condoglianze a Gianni Sperti. Ida Platano, Clarissa Marchese, Giulia Latini, Valentina Autiero, Pamela Barretta, Teresa Langella, Riccardo Guarnieri, Pietro Tartaglione, Sabrina Ghio, Manuel Vallicella e molti altri, hanno commentato.

Anche Gemma Galgani ha voluto essere vicina a Gianni con un messaggio. L’opinionista di Maria De Filippi era molto legato al padre e alla sua famiglia in generale, difatti la scorsa primavera, dopo essere stato lontano per diversi mesi dai suoi cari a causa del Covid, Sperti era apparso sui social mentre abbracciava proprio il suo papà. E adesso proprio il suo papà è volato in cielo.

Sicuramente questo è un brutto periodo per l’ex ballerino. Sperti si è sempre tenuto lontano dai suoi genitori, proprio perché essendo anziani voleva preservali dal virus. Attraverso delle Instagram storie, Gianni aveva ammesso di essere molto prudente, proprio perché il virus è pericoloso con le persone anziane. Adesso il papà dell’opinionista è morto e magari nelle prossime settimane Sperti spiegherà meglio come sono andate le cose. Non resta che fare le condoglianze all’opinionista e a tutta la famiglia Sperti.