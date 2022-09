Grave lutto per Anna Tatangelo: è morta la madre Palmira

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Un immenso dolore quello che sta provando Anna Tatangelo in queste ore. La perdita di un genitore è un lutto davvero profondo e traumatizzante. La sensazione di vuoto e solitudine che si prova non abbandona mai e, in questo caso, il tempo non sembra aiutare, ma fa sentire sempre di più il dolore per questo abbandono.