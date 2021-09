Grave lutto al Grande Fratello Vip: "Abbiamo perso un amico"

Chi ha seguito la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” ricorderà senza dubbio il lutto che ha dovuto affrontare Dayane Mello in seguito alla scomparsa improvvisa del fratello in seguito ad un brutto incidente automobilistico. La modella decise di continuare la sua avventura per poter ricevere l’affetto dei suoi coinquilini, visto e considerato che in piena emergenza Covid non avrebbe potuto unirsi alla sua famiglia.

In queste ore un altro triste annuncio è comparso sulle pagine social del programma e subito si è capito che anche questa edizione è stata già segnata da un grave lutto. Il messaggio fa intedere che un collaboratore storico che lavorava dietro alle quinte del reality show, ci ha lasciati per sempre.

Il messaggio per la scomparsa di Luca, un collaboratore del GF Vip

“Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori” con queste parole di stima e di affetto lo staff del programma condotto da Alfonso Signorini ha dato l’ultimo addio al suo collega e amico Luca.

Non si hanno notizie certe sulle cause della morte, anche se un post pubblicato da un amico e collega, Manolo Monacchia fa capire che, forse, Luca combatteva contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo: “Luca amico mio :Oggi e’ passato tutto così in fretta così veloce ..desideravi tanto rivedere quel gruppo unito …i tuoi amici i tuoi colleghi (…) di quel periodo fantastico passato insieme (…) e oggi ci sei riuscito ..stavamo tutti li i tuoi amici e colleghi …tutti al tuo fianco. Con il tuo modo di fare sei stato capace di destabilizzarci e non farci capire nulla“.

Quello che è certo, considerando anche gli innumerevoli messaggi di cordoglio sotto al post, è che Luca ha lasciato un ricordo stupendo di sé tra i suoi colleghi e amici. Una piccola consolazione in mezzo al dolore che staranno vivendo i famigliari per questa grave perdita.