Grande Fratello Vip, “ Vorrei farlo con tutte e tre le sorelle Selassié”. L’ex gieffino rivela un desiderio

Ascolta questo articolo

Le sorelle Selassié sono state una grande sorpresa durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, tanto che il pubblico ha deciso di premiare questa allegra famiglia scegliendo Jessica, la maggiore delle tre principesse etiopi, come vincitrice. Giacomo Urtis fa un sorprendente annuncio sui progetti futuri che potrebbero avvicinarlo alle sue amiche Selassié.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha permesso ai telespettatori di Canale 5 di conoscere le sorelle di Selassié, e Jessica, la primogenita delle principesse etiopi, era amata per la sua sincerità e maturità, e tutti hanno esultato per la sua storia d’amore con Barù, e quando fu chiaro che non si sarebbe mai avverato questo sogno d’amore, ricompensò il percorso della ragazza con la vittoria.

Lulù ha mostrato un interesse immediato per Manuel Bortuzzo e la loro relazione è andata avanti lentamente. Tuttavia, la loro storia d’amore non è continuata al di fuori di Cinecittà come speravano. Clarissa ha impressionato gli spettatori con la sua disinvoltura e sembra che abbia le idee chiare sul suo futuro lavorativo. Giacomo Urtis, anche lui presente al Gf Vip, ha recentemente rivelato a Novella 2000 di avere uno stretto legame con le sorelle Selassié e di voler iniziare con loro un nuovo percorso lavorativo.

L’ex gieffino dice: “Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Queste sono situazioni che aiutano le persone a farsi conoscere. Sono stata molto legata a tutte e tre le sorelle, soprattutto nei momenti più complicati. Ho cercato di farle sentire a loro agio. Sono un pò stanco di fare TV e vorrei provare altre esperienze professionali. Il mio sogno è fare radio con tutte e tre le sorelle Selassié. Sono fiducioso che sarebbero in grado di catturare l’attenzione degli ascoltatori”.

Sarebbe un’opportunità unica per i fan di Selassié e del noto chirurgo dei Vip di lavorare insieme in un programma radiofonico giovanile e divertente. Urtis ha anche ammesso di avere uno stretto legame con Clarissa, che ha potuto trascorrere più tempo con lui dopo essere stata eliminata tra le sorelle al Gf Vip.