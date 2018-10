Grande Fratello Vip, parla la madre di Giulia Salemi: "È sempre stata innamorata di Francesco Monte"

Grazie alla sua conoscenza con Francesco Monte, Giulia Salemi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. In tanti vedono bene l’ex tronista di Uomini e Donne insieme alla modella e i fan del reality show sperano che possa nascere una bella storia d’amore tra i due giovani.

A parlare di questa conoscenza ci pensa Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. La donna rivela che sua figlia è stata sempre “innamorata” di Francesco Monte anche se prevede che non si metteranno mai insieme. Lei è arriva a questa conclusione perché il tarantino ha avuto una storia d’amore con un’amica di Giulia Salemi.

Queste sono le parole di Fariba Tehrani al settimanale “Spy“, rivista ideata dal giornalista Alfonso Signorini: “Giulia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia, ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica.”

Nella stessa intervista rivela di essere felice del percorso che sta compiendo Giulia Salemi all’interno della casa. Tuttavia, ammette di essere rimasta delusa da un’affermazione da parte della figlia: “Mi sono dispiaciuta molto quando parlando di me ha detto che sono troppo invadente, che è colpa mia se ha questa fobia per il se..o e che è stata lei a portarmi in tv. In tutti questi anni non ho fatto altro che proteggerla, a volte rinunciando anche ai miei sogni e alla mia vita di coppia.”

Tra le due tuttavia c’è un bellissimo rapporto. Giulia Salemi ha sempre parlato bene della madre nelle precedenti interviste e hanno partecipato insieme al reality show della Rai “Pechino Express” con il nome di coppia “Le persiane“. In questa circostanza si sono posizionate al terzo posto dietro a “Gli antipodi” e “Gli espatriati“.