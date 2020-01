Grande Fratello Vip, Licia Nunez e la storia con Imma Battaglia

Il Grande Fratello Vip 4 torna in televisione con la conduzione di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, dopo ben tre anni di gavetta da opinionista, ha ricevuto la promozione a conduttore del programma. Infatti, nelle tre edizioni precedenti, la padrona di casa è stata Ilary Blasi.

La grande novità di quest’anno riguarda anche e soprattutto gli opinionisti. Infatti, al posto di Alfonso, ci saranno Wanda Nara e Pupo. La moglie di Mauro Icardi ed il cantante di grandi successi saranno per la prima volta impegnati nel ruolo da mediatori tra il pubblico e concorrenti di un reality. In particolare fra tutti i nomi dei personaggi famosi che varcheranno la porta rossa quelli più ad effetto sono: Antonella Elia, Barbara Alberti e Rita Rusic.

Tre caratteri forti ed imponenti e sicuramente ne vedremo delle belle così come l’ex valletta di Mike Bongiorno ci ha abituato negli anni e nelle altre esperienze televisive. Basti pensare l’avventura sull’Isola dei Famosi che la vide contrapposta ad Aida Yespica. Una scena che resterà negli annali della televisione italiana.

Licia Nunez e la storia con Imma Battaglia

Una delle concorrenti più attese di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 4 è sicuramente l’attrice Licia Nunez. Quest’ultima, resa celebre nelle sue partecipazioni a fiction di successo della Rai, avrebbe avuto una storia d’amore con un importante volto noto della televisione. Stiamo parlando di Imma Battaglia, attuale moglie dell’attrice Eva Grimaldi.

La notizia, riportata già da altri siti, sicuramente verrà fuori anche durante il periodo di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Licia, nota al pubblico per il suo carattere pacato e per il suo fare deciso e determinato, lascerà sicuramente il segno in questa prima esperienza in un reality televisivo. Riuscirà a farsi amare dagli altri coinquilini della casa o dovrà subito imbattersi in nomination a bruciapelo? Lo scopriremo molto presto.