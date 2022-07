Grande Fratello Vip in lutto, una morte improvvisa che lascia i fan nella disperazione

Ascolta questo articolo

Dopo 16 edizioni il Grande Fratello è ancora uno dei reality show più amati dagli italiani. Con il tempo ha saputo rinnovarsi inaugurando la versione ancora più allettante del Grande Fratello Vip, dove appunto prendono parte unicamente personaggi noti del mondo dello spettacolo. Ci sono tanti protagonisti che hanno fatto la storia di questo reality e che sono ancora impressi nella memoria dei fan.

Tra questi c’è anche un nome purtroppo molto vociferato nelle ultime ore, si tratta di un ex volto noto che ha subito un dramma terribile. Il suo nome è spesso accostato al suo ex fidanzato Filippo Bisciglia, celebre conduttore di Temptation Island. Un fulmine a ciel sereno ha scosso la vita dell’ex gieffina: ecco cosa le è successo.

Il terribile dramma

Stiamo parlando di Simona Salvemini, ex volto noto del Grande Fratello che prese parte al reality nel lontano 2006. Il mondo dello spettacolo è sempre stato il suo sogno, perciò aveva deciso di intraprendere quell’avventura per cercare fortuna sotto i riflettori. In realtà divenne famosa soprattuto per la relazione appunto con Bisciglia, che all’epoca era già impegnato con Flora Canto.

Purtroppo la Salvemini è stata colpita all’improvviso da un gravissimo dramma: è venuta a mancara la sua amata mamma. A renderlo noto la stessa ex gieffina tramite il suo profilo Instangram, dove ha pubblicato questo struggente addio: “Una donna amata da tutti, mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Chi ti ha conosciuta e voluto bene è incredulo nel sapere che non ci sei più. Ti ho amato più della mia vita”.

Si tratta davvero di una terribile tragedia per lei che, come intuibile da questo messaggio, era molto legata alla madre. L’ex gieffina, sebbene si sia allontanata da molti anni dal mondo dello spettacolo, la cui ultima apparizione risale al reality La Talpa, è molto amata sui social. Tanti suoi fan hanno voluto mostrarle tutta la vicinanza possibile con messaggi d’affetto e di cordoglio per questo terribile lutto.