I fan del “Grande Fratello” lo ricorderanno senza dubbio per la sua partecipazione nell’edizione del 2010 dalla quale è uscito anche vincitore: stiamo parlando di Mauro Marin. Un concorrente controverso che, ai tempi, aveva sollevato un mare di critiche tra i suoi coinquilini nella Casa di Cinecittà, per via del suo comportamento, ritenuto fastidioso e provocatorio, e i suoi continui scatti di rabbia incontrollata.

I suoi colleghi di avventura lo avevano praticamente isolato, arrivando al punto di non rivolgergli nemmeno la parola. Epici gli scontri di cui era protagonista ogni settimana, quando i concorrenti eliminati tornavano nella Casa per un confronto con lui. Ma proprio questa sua posizione di “uno contro tutti”, lo ha fatto amare dal pubblico che lo ha eletto vincitore dell’edizione.

Fuori dalla Casa, per un po’ di tempo, si sono perse le tracce del ragazzo che ha continuato la sua solita vita, lavorando nella macelleria di famiglia. Ultimamente è tornato agli onori della cronaca, ed è stato invitato nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque per parlare del suo difficile rapporto con la madre di suo figlio, che a causa dei continui litigi e incomprensioni, gli ha negato di vedere il bimbo.

Grande Fratello, il ricovero di Mauro Marin e la ferita alla mano destra

Anche questa brutta situazione può aver giocato un ruolo determinante per lo stato di salute mentale di Marin, infatti in questi giorni è stato necessario un ricovero nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Montebelluna: “Mauro Marin ricoverato in psichiatria. Il castellano che nel 2010 ha vinto il Grande Fratello ammette di essere stato ricoverato venerdì scorso nel reparto psichiatria dell’ospedale Montebelluna. Pochi giorni dopo è stato dimesso, ma adesso è tornato a chiedere aiuto per farsi seguire dal punto di vista psicologico”, questo si legge su “La Tribuna di Treviso“.

Un periodo difficile, dicevamo, per Mauro Marin che, qualche giorno fa, si è anche ferito in maniera grave ad una mano dopo aver imitato il suo idolo, lo chef Cannavacciuolo, come lui stesso racconta: “Alle 3 facevano le repliche di Cucine da Incubo e io avevo voglia di insalatona. Cannavacciuolo mostrava come tagliare la verdura a julienne. Lui lo faceva benissimo, e io avevo comprato il set di coltelli in ceramica consigliato da lui. Sono un suo grande fan. Avevo già fatto il resto ma mentre tagliavo il cetriolo a julienne son sbrisà e il coltello mi ha infilzato la mano destra“.