"Grande Fratello", Jessica Vella e Kevin Ishebabi si sono nuovamente detti addio: svelati i motivi

Tutti ricorderanno Jessica Vella e Kevin Ishebabi, entrambi concorrenti della quattordicesima edizione del “Grande Fratello”. Jessica e Kevin si conobbero all’interno della casa più spiata d’Italia, dove lei vi partecipò in coppia con la sorella gemella Lidia. Tra i due, già nella casa di Cinecittà vi era una certa intesa e un certo feeling, assolutamente palpabili.

Una volta usciti dal reality più longevo della televisione italiana, Jessica e Kevin decisero di concedersi un’opportunità, dando vita ad una storia d’amore costellata di alti e bassi. Dopo un iniziale periodo in armonia, i due annunciarono la rottura, salvo poi tornare sui propri passi e decidere di riprovarci, concedendo alla loro relazione una seconda possibilità.

Da quel momento però di acqua sotto i ponti ne è passata e adesso, a distanza di qualche anno, la coppia ha nuovamente dichiarato di essersi detta addio. Per la precisione è stata Jessica, che attraverso alcune Instagram stories, ha annunciato ai suoi followers di essersi allontanata ancora una volta da Kevin. L’influencer ha poi svelato i motivi della rottura.

Dalle parole della Vella, traspare tutto il dispiacere e la delusione per l’epilogo della sua storia d’amore: “Tra me e Kevin è finita. Vi chiedo gentilmente di rispettare questo momento. Quindi non voglio alcuna notizia su di lui o nessun riferimento a lui, perché in questo momento ho bisogno di riprendermi la mia vita in mano che da cinque anni a questa parte forse ho un po’ trascurato“.

L’influencer, ha aggiunto che ha lottato molto per proteggere con le unghie e con i denti questa relazione, che ci ha creduto tanto, ma che però è giunto il momento di mettere un punto definitivo. Ha dichiarato di non stare bene, ma che presto passerà. Al momento Kevin tace, non intervenendo in alcun modo sulla faccenda. Non resta che attendere i prossimi sviluppi e magari ascoltare anche la verità di Ishebabi.