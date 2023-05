Grande Fratello, iniziano i casting per la nuova edizione

Il Grande Fratello è pronto a tornare nelle case degli italiani con una sorprendente novità: la versione Nip, ovvero con volti non ancora noti al grande pubblico. Dopo numerose richieste da parte dei fan, sembra proprio che a settembre Alfonso Signorini darà inizio a una nuova stagione televisiva su Canale 5, ma questa volta i concorrenti non saranno personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

Alessandro Rosica, noto conduttore e influencer, ha svelato l’entusiasmante notizia attraverso il suo profilo Instagram Investigatoresocial, annunciando che Alfonso Signorini è già al lavoro per selezionare i partecipanti di questa prossima edizione del reality show.

“Il GF NIip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso sta cominciando a fare i casting – Contenti?“, ha scritto Rosica. Questa indiscrezione ha suscitato grande curiosità e entusiasmo tra i telespettatori, che sono felici all’idea di rivedere il reality tornare alle sue origini, anche se alcuni sono scettici sul fatto che ciò possa effettivamente accadere. Infatti, è difficile dimenticare la versione NIP che ha visto Barbara d’Urso alla guida del programma.

La conduttrice di Pomeriggio 5, dopo diversi anni di assenza, aveva promesso di portare in televisione volti comuni, sconosciuti al mondo dello spettacolo. Tuttavia, i telespettatori si sono resi conto amaramente che nella casa del Grande Fratello sono stati ospitati concorrenti già noti grazie alle apparizioni nei programmi condotti dalla stessa d’Urso, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Questo particolare sta facendo riflettere molti spettatori, che attualmente non si fidano nemmeno di Alfonso Signorini quando si parla della versione Nip.

C’è la preoccupazione che nella casa di Cinecittà possano entrare volti che in qualche modo hanno già avuto esperienze nel mondo della televisione, sebbene non siano considerati veri e propri Vip Qualche settimana fa, infatti, Davide Maggio aveva riferito che quattro Vip sarebbero entrati nella casa più spiata d’Italia. Su questo punto, c’è ancora molto da dire.

L’annuncio di Alessandro Rosica ha portato diversi telespettatori a notare che nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip non era semplice individuare dei veri Vip, poiché tra i concorrenti erano presenti influencer e modelli poco conosciuti. Ora, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere l’annuncio ufficiale del cast per farsi un’idea precisa e nella speranza di ritrovare davvero la versione Nip.