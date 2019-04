Grande Fratello, Diego si incatena fuori gli studi di Cinecittà: "Sono dieci anni che mi rifiutano ai provini"

La sedicesima edizione del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D’Urso insieme ai suoi due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, è iniziata nella giornata dell’8 aprile. Negli ultimi anni questa trasmissione ha preso una piega totalmente differente rispetto al passato, poiché nel cast si trovano soprattutto personaggi già conosciuti.

Eppure, anche se Barbara D’Urso ha deciso di optare per integrare più persone famose possibili, i casting continuano ad andare avanti in tutta la nostra “penisola” e c’è chi davvero sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di far parte del reality show di Canale 5. Uno di questi è un ragazzo di nome Diego Spiego.

La contestazione di Diego

Diego Spiego, 28enne di Campoleone, una piccola frazione che si estende da Aprilia a Lanuvio, ha deciso di tenere una protesta contro le scelte fatte per questa edizione del Grande Fratello. Per farlo si incatena con un grosso cartello in mano con sopra scritto: “Dopo 10 anni di casting e provini il mio GF è qui fuori ad un passo da lì… con la sfortuna di non essere figlio, parente o ex di…”

Il giovane ha rilasciato anche una intervista al canale YouTube di “Cesare Deserto“: “Dopo dieci anni di casting e provini, come io ma come tantissimi altri ragazzi, per noi è stata solamente una perdita di tempo perché, come ben sapete, quest’anno invece di essere un Grande Fratello ‘normale” è uno con le persone vip, con tutte le persone dello spettacolo. Adesso basta essere preso in giro, e vorrei chiedere a Barbara (D’Urso n.d.r) dove sono queste persone normali”.

Per il momento non è arrivata nessuna risposta da Barbara D’Urso, né sui propri social né nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“. Sarebbe comunque un lieto fine vedere Diego Spiego parte integrante del Grande Fratello 2019, anche se sembra difficile convincere la conduttrice.