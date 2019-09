Grande Fratello, Alberto Mezzetti in lutto: morta la nonna Pasqualina

Grave perdita per l’ex vincitore dell’edizione 2018 del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, Alberto Mezzetti, che ha annunciato sui social la scomparsa dell’amata nonna Pasqualina, apparsa nei programmi di Barbara D’Urso al fianco del nipote per proporre ai telespettatori ricette della tradizione culinaria italiana e non solo.

Il Tarzan di Viterbo ha sempre parlato della sua adorata nonna Pasqualina, sia durante la sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà del Grande Fratello – dove è entrata per fare una sorpresa al nipote – sia fuori, tanto che la conduttrice Barbara D’Urso l’ha voluta fortemente nei suoi programmi.

Lutto per Alberto: muore nonna Pasqualina

Nonna Pasqualina se ne è andata a 92 anni, non per malattia ma per cause naturali. La donna, molto amata da tutti anche grazie al suo banco di frutta e verdura al mercato, era anche molto dedita ad aiutare il prossimo, tanto che nonostante l’età si prodigava per i malati di Villa Immacolata, oltre ad aver cresciuto il nipote insieme alla figlia.

Alberto Mezzetti ha scritto un bellissimo e commovente post sui suoi profili social dedicandolo a nonna Pasqualina, dove si legge: “Nonna Pasqualina vi saluta e da lassù vi guarderà e vi proteggerà com’era solita fare in tutta la sua lunga vita che ha sempre dedicato al prossimo” – quindi ha augurato ai suoi amici di avere una vita ricca e soddisfacente e piena di beneficenza come lo è stata quella della nonna, perchè il dovere di ognuno di noi, secondo Alberto, è quello di amare il prossimo.

Parole scritte a corredo di una foto che ritrae Mezzetti con la sua amata nonna. Ma che fine ha fatto l’ex gieffino dopo la vittoria al Grande Fratello? Per mesi è stato al centro del gossip per un presunto avvicinamento a Barbara D’Urso, ma è ormai da lungo tempo che Alberto è lontano dal mondo dello spettacolo.