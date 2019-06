Grande Fratello 16, Taylor Mega parla di Francesca De André: "Ho chiuso il capitolo scontro con persone non hype"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello 16“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, ha fatto discutere parecchio sul web lo scontro avvenuto tra l’influencer Taylor Mega, tra l’altro ospite per una settimana del “GF”, e la gieffina Francesca De André.

In questa circostanza, Taylor Mega ha rivelato a Francesca De André, senza peli sulla lingua, che la ragazza è odiata da tutti gli italiani, dando ragione a Cristiano Malgioglio per delle dichiarazioni fatte sul suo conto. La gieffina, d’altro canto, ha risposto che preferisce essere odiata piuttosto che essere come lei.

Il nuovo botta e risposta tra Francesca De André e Taylor Mega

Nel corso di questi giorni, la figlia di Cristiano De André ha rivelato che l’ingresso della influencer sia servito nella Casa solamente per farla ingelosire e mettere zizzania nel rapporto tra lei e Gennaro Lillio. La vicenda, al momento, è ancora molto agitata, poiché in queste ore Francesca sta condividendo sui social network commenti in cui viene screditata l’ex fidanzata di Flavio Briatore.

A mettere un punto in questa storia è Taylor Mega: “Con oggi chiudo il capitolo scontro con persone non hype. Non tornerò su questo argomento né avrò altri scontri su reti televisive, quindi non aspettatemi in nessun programma che tratterà questo tema. Asfaltata una volta, due volte ok, ma la terza mi sembra eccessivo, ho un cuore anche io”.

In un’altra storia di Instagram, Taylor Mega invece aggiunge di aver chiuso definitivamente la sua lite con Francesca De André: “Aspettatevi che continueranno a parlare male di Taylor Mega. C’è qualcuno che lo farà e lo fa perché è rimasto scottato, ma la maggior parte lo fa per cavalcare la mia wave e chi mi segue sa bene di tutti quelli di cui parlo. Capitolo chiuso”.