Grande Fratello 16, Lory Del Santo parla del suo ex Gennaro Lillio e rivela: "E’ stato abile a diventare protagonista!"

Gennaro Lillio è stato sicuramente uno dei protagonisti principali di questa sedicesima edizione del “Grande Fratello” ma soprattutto non sono passati inosservati i suoi atteggiamenti prima con Mila Suarez e successivamente con Francesca De Andrè. C’è anche chi ormai lo ha ribattezzato lo “zerbino” della casa di Cinecittà per non aver preso una posizione nelle discussioni con la nipote di Faber.

Nelle ultime ore, a metterci il carico da novanta nei confronti del bel modello partenopeo, ci ha pensato anche una sua ex fidanzata molto famosa ovvero Lory Del Santo. Con una lunga intervista a Novella 2000 infatti, l’ex gieffina e madrina di “The Lady” ha voluto parlare proprio di Gennaro rilasciando alcune dichiarazioni molto importanti e che faranno di certo discutere.

“Penso che Genni sia stato abile a diventare protagonista. E’ riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione. Prima sembrava fosse attratto dalla Suarez, poi si è spostato su Francesca, perché ha un temperamento forte. Lillio ha carattere ed è determinato a lasciare il segno!” ha infatti chiosato Lory.

Secondo la bella Del Santo quindi, Gennaro sarebbe entrato nella casa più spiata d’Italia con una strategia ben precisa e, dopo aver tentato una storia d’amore con Alex Belli, ha visto invece in Francesca De Andrè una popolarità e visibilità maggiori. Proprio per questo motivo Lory Del Santo ha voluto dire la sua in merito alla nuova love-story nata proprio tra le mura della casa di Cinecittà e che riguarderebbe proprio Genny e Francesca.

“Bisogna ammettere che molte delle relazioni che abbiamo visto nascere durante i reality sono frutto di tattiche nate per andare avanti nel gioco, e non essere eliminati dal televoto” ha infatti ammesso Lory. In effetti i due non più tardi di qualche ora fa hanno avuto l’ennesima discussione e c’è anche chi spera che lunedì 10 giugno, durante la finalissima del Grande Fratello 16, la nipote di Faber sia la prima ad essere eliminata.