Grande Fratello 16, la vincitrice Martina Nasoni e la dolce dedica a Barbara D’Urso: "Grazie di cuore!"

Lunedì 10 giugno 2019 è andata in onda la finalissima della sedicesima edizione del Grande Fratello che ha visto come vincitrice assoluta Martina Nasoni. La ragazza dal cuore di latta, in queste ore, oltre a riprendere la sua quotidianità al di fuori delle mura di Cinecittà ha anche voluto fare una dedica molto particolare alla “padrona di casa” Barbara d’Urso.

“Grazie di cuore Barbara, per l’affetto che mi hai sempre dimostrato in questo percorso! E’ stata un’esperienza incredibile e indimenticabile che resterà sempre impressa nella mia mente e nel mio cuore” ha infatti scritto la giovane ternana sul suo profilo Instagram. Carmelita D’Urso, sin dall’inizio, ha sempre dimostrato di tenere particolarmente a Martina soprattutto visti i suoi trascorsi problemi di salute.

Inutile dire che, contro ogni aspettativa che vedeva invece vincitore Enrico Contarin arrivato secondo, Martina è riuscita ad accattivarsi il pubblico del Grande Fratello ma anche moltissimi utenti del web. A tal proposito, oltre a ringraziare Barbara d’Urso, la vincitrice del GF 16 non ha potuto far altro che ringraziare tutti coloro i quali l’hanno sostenuta ma soprattutto le hanno permesso di portare a casa il premio da 100mila euro.

Qualche ora fa infatti, Martina, ha rivelato ai suoi tantissimi fan di essere riuscita a mettersi in viaggio per tornare nella sua splendida Terni ma soprattutto dai suoi amatissimi genitori che la stanno aspettando a braccia aperte. “Grazie a tutti di cuore. Sto tornando a casa in questo istante. Non ho ancora chiuso occhio, come potete vedere dalle mie occhiaie, ma va tutto apposto. Sono stra felice. Grazie a tutti, vi amo tantissimo” ha infatti scritto la Nasoni.

Sicuramente, dopo un periodo di meritato riposo, potremo rivedere Martina nuovamente in televisione e quasi sicuramente sarà ospite di Barbara D’Urso nelle puntate di Pomeriggio Cinque in onda nei prossimi giorni alle 17.00 su Canale5 dove la ragazza dal cuore di latta racconterà cosa ha fatto dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia.