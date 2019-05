Grande Fratello 16, la verità di Edoardo Ercole su Gianmarco Onestini: "Mi ha chiamato e ci siamo incontrati!"

Edoardo Ercole non ci sta e, dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello 16 durante la diretta di lunedì 13 maggio, ha voluto raccontare la sua verità dopo il voltafaccia di Gianmarco Onestini. I due infatti si sono incontrati la scorsa estate a Cesenatico e, stando a quanto raccontato dal figlio di Serena Grandi, Onestini gli avrebbe raccontato di aver ricevuto delle avances da Michael Terlizzi.

Come ormai ben sappiamo, Gianmarco davanti ad Edoardo e a Michael, ha smentito queste dichiarazioni mandando su tutte le furie Ercole che, prima di uscire dalla reality ha voluto lanciare un bomba vera e propria che ha incuriosito non solo i telespettatori ma anche molti utenti del web. “Vuoi veramente che tiro fuori il vero motivo per cui ci siamo visti a Cesenatico? Lo dico?” ha infatti chiosato Edoardo davanti a Gianmarco attonito per quanto successo.

Le parole del figlio di Serena Grandi hanno sollevato un polverone sui social tanto che lo stesso ha deciso di raccontare tutto ai microfoni di Fanpage rivelando i dettagli dell’incontro avvenuto con Onestini a Cesenatico. Il fratellino minore di Luca infatti, dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island, avrebbe avuto dei problemi ad emergere e infatti la sua presenza al reality estivo di Maria De Filippi era passata in sordina.

“Sapendo che io lavoro con un ufficio stampa, mi aveva chiesto una serie di contatti per poter organizzare una serie di rubati fotografici anche con un’ex concorrente del GF. Tra le altre cose, mi raccontò quello che ho già detto a proposito di Michael Terlizzi. Non mi aspettavo che lui negasse la vicenda, mi aspettavo che dicesse almeno che avevo frainteso” ha infatti raccontato Edoardo. Lo stesso ha comunque sottolineato che l’incontro tra lui ed Onestini è stato solamente un incontro lavorativo.

“Credo che nemmeno lui sappia se desidera più una storia d’amore o i followers su Instagram” ha concluso infatti Ercole dispiaciuto per come sono andate le cose durante il confronto tra lui e Gianmarco durante la puntata di lunedì 13 maggio.