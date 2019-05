Grande Fratello 16, la sorella di Francesca De André sbotta contro il reality: "Il circo degli orrori"

Alice De André sta seguendo sua sorella Francesca durante il percorso dentro la Casa del Grande Fratello. La puntata andata in onda ieri sera, Lunedì 20 maggio, è stata particolarmente dura per la nipote di Fabrizio De André, infatti la ragazza è stata messa a conoscenza del fatto che il suo fidanzato Giorgio Tambellini, ormai ex, l’ha tradita e successivamente ha voluto prendersi una pausa di riflessione. Queste notizie hanno provocato in Francesca una forte crisi di nervi e nemmeno l’incontro con l’altra sorella Federica le è stato di grande aiuto.

Le vicissitudini amorose della De André insieme ad altri avvenimenti durante la serata – compreso anche l’annuncio di una eventuale apparizione della manager di Pamela Prati, Eliana Michelozzo – hanno fatto volare il reality della D’Urso a vette di share mai raggiunte, oltre il 20%.

Le dure parole di Alice De André contro il Grande Fratello

Ma il trattamento riservato a Francesca non è piaciuto per nulla alla sorella Alice che, con un lungo post, ha mostrato tutto il suo disappunto per un teatrino che lei stessa ha definito come un “circo degli orrori“. Tra le parole scritte dalla De André ne spiccano alcune come “abusi” e “setta“, che danno la giusta misura di ciò che pensa circa il reality condotto dalla D’Urso: “Ormai ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’odiens del trash“.

Alice fa riferimento al tradimento ampiamente discusso nella scorsa diretta del GF, con protagonisti la sorella e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini: “Raramente ho assistito ad una simile violenza; la spettacolarizzazione del dolore, un pubblico che gode nel veder star male i partecipanti, vittime di questo sistema malato“.

Dopo il difficile rapporto con il padre e il fresco tradimento, ora Francesca De André potrebbe essere messa al corrente di questa dura reazione della sorella che potrebbe causarle di nuovo uno scompenso emotivo, gettandola ancora una volta nello sconforto totale.