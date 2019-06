Grande Fratello 16, la mamma di Gennaro Lillio si lascia andare ad un duro sfogo e rivela: "Ha eclissato se stesso!"

Lunedì 10 giugno 2019 si è conclusa la sedicesima edizione del Grande Fratello e che ha visto come vincitrice assoluta Martina Nasoni. Moltissime sono state le sorprese per i concorrenti di questa edizione alquanto criticata soprattutto per l’atteggiamento un po’ troppo sopra le righe di Francesca De Andrè che, nell’ultimo periodo, si è molto avvicinata a Gennaro Lillio.

A tal proposito, la mamma di Gennaro, ha deciso di esternare il suo pensiero lasciandosi andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram soprattutto in merito alle critiche e agli insulti verso il modello partenopeo reo di aver in parte appoggiato il pensiero della nipote di Faber. Lo stesso Gennaro, in moltissime occasioni, è stato anche etichettato come lo “zerbino” della casa del Grande Fratello 16 ma soprattutto di Francesca De Andrè.

“Quello che non hanno capito è l’amore con cui Gennaro si è preso cura di Francesca, arrivando ad eclissare se stesso (cosa che non condivido) pur di proteggerla da quanto si è visto lunedì sera. Sono davvero dispiaciuta per gli attacchi che mio figlio ha ricevuto sui social” ha infatti chiosato la mamma di Gennaro parlando direttamente alle persone che invece di attaccare dovrebbero usare solamente l’amore.

La signora Titty, dopo aver speso parole per il figlio e la nuova fidanzata di Gennaro, ha invece voluto ringraziare apertamente l’opinionista Cristiano Malgioglio e tutti coloro i quali hanno dimostrato affetto e parole sincere nei confronti del figlio. “Un grande ringraziamento va in particolare a Cristiano Malgioglio che ha speso per me sempre parole stupende, regalando forza a tutte quelle donne che come me hanno cresciuto i figli da sole” ha sottolineato la mamma di Genny.

Purtroppo da quanto si è evinto durante la puntata di lunedì 10 giugno, Lillio non ha vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello e anzi, secondo le parole del paroliere e di Iva Zanicchi, questa sarebbe stata la sua punizione per aver appoggiato e sostenuto la sua collega e nuova fidanzata Francesca De Andrè.