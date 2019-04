Grande Fratello 16, Guendalina Canessa si scaglia duramente contro Francesca De Andrè: "Basta parlare di me”

Francesca De Andrè, concorrente del Grande Fratello 16, sta facendo parlare molto di lei e tra le varie dichiarazioni contro il padre Cristiano e i baci saffici con la collega Erica Piemonte, ha trovato anche il tempo per sparlare di una ex gieffina. La nipote di Faber, infatti, tra una confessione e l’altra ha tirato nuovamente in ballo la sua ex storia d’amore con Daniele Interrante scatenando l’ira di Guendalina Canessa.

Guendalina ha pubblicato un duro sfogo contro Francesca sul suo profilo Instagram e non è detto che, nelle prossime puntata del Grande Fratello 16, non possa entrare in casa per un confronto faccia a faccia con l’ex rivale in amore. Come ben ricordiamo nel 2012 la De André decise di intraprendere una relazione con Daniele Interrante, che all’epoca era sposato proprio con la Canessa e dalla quale aveva anche avuto una figlia.

Francesca De Andrè, durante uno sfogo con alcuni inquilini della casa del Grande Fratello 16, ha parlato della sua storia con Interrante sottolineando altresì che la sua relazione ebbe inizio quando il matrimonio con Guendalina era finito. Secondo la Canessa però le cose non starebbero proprio in questo modo e anzi a suo avviso ci sarebbero anche dei tradimenti subiti dallo stesso ex tronista di Uomini e Donne.

Nonostante sia passato molto tempo e la vita dell’ex gieffina è andata avanti, la stessa non sembra aver gradito i riferimenti su di lei da parte della De Andrè e proprio per questo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post polemico nei confronti della nipote di Faber. “Ci sono momenti nella vita in cui devi dire agli altri STOP. In questi giorni sono stata in silenzio per riflettere e poi mi sono detta a me stessa che non era giusto affossare la mia testa sotto la sabbia. Sto parlando di Francesca De André” ha infatti chiosato Guendalina.

Secondo l’ex gieffina infatti, Francesca continuerebbe a riempirsi la bocca di giudizi verso la sua persona e, dopo averlo fatto in forma privata ora lo fa anche pubblicamente al Grande Fratello. “Io sono andata avanti con la mia vita, Daniele pure… perché non lo fai anche tu? Quindi cara Francesca: STOP” ha concluso l’ex moglie di Daniele Interrante.