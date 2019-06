Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini furioso contro Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: "Una delusione"

Il Grande Fratello 16 è finito da pochissime settimane ma nei giorni scorsi Gianmarco Onestini ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio rispondendo altresì ad alcune domande poste dai suoi numerosi follower sul suo profilo Instagram.

Il fratellino minore dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca, ha inizialmente spiegato di avere instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con Erica Piamonte e, successivamente, ha voluto dichiarare apertamente le sue impressioni in merito alla neo coppia nata sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello.

Sembra infatti che a Gianmarco, non sia per nulla piaciuto essere stato criticato ed attaccato dalla nipote di Faber ma, a deluderlo maggiormente, è stato l’atteggiamento intrapreso da quello che, all’interno della casa di Cinecittà, credeva un vero amico ovvero Gennaro Lillio. Il ragazzo partenopeo infatti, non avrebbe speso nemmeno una parola in sua difesa soprattutto contro la De Andrè.

“Francesca? Penso che abbia semplicemente confermato il mio pensiero su di lei. Mi ha invece deluso il silenzio e l’immobilismo di Gennaro di fronte a tanta violenza verbale espressa nei miei confronti che non ha cercato di bloccare in nessun modo e di cui io sono venuto a conoscenza solo una volta uscito” ha infatti chiosato Gianmarco che ha voluto altresì sottolineare come lui stesso aveva difeso Lillio in più occasioni.

Per il momento sia Francesca che Gennaro non hanno risposto alle provocazioni del collega Onestini ma non è detto che lo facciano nei prossimi giorni. Intanto entrambi stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere ma non con poche critiche e polemiche visto anche il comportamento della nipote di Faber che continua ad essere sopra le righe. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia ma soprattutto se ci saranno altri botta e risposta.