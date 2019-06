Grande Fratello 16, Gennaro Lillio replica a Lory Del Santo e parla della sua “famiglia al femminile”

Gennaro Lillio è stato sicuramente uno dei protagonisti principali della sedicesima edizione del Grande Fratello grazie anche alla sua vicinanza con la nipote di Faber Francesca De Andrè. Quest’ultima, infatti, dopo aver concluso la sua relazione con Giorgio Tambellini ha deciso di abbandonarsi completamente tra le braccia del modello partenopeo e, da allora, i due non si sono più seperati.

Una volta uscito dalla casa di Cinecittà però, Gennaro non ha potuto far altro che leggere ed ascoltare alcune dichiarazioni rilasciate contro di lui da personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno fatto parte della sua vita. Una di queste proprio Lory Del Santo che, durante la permanenza di Lillio nella casa più spiata d’Italia, aveva sparato a zero contro di lui reputandolo uno stratega.

“Io ho una grande stima per Lory Del Santo. La reputo una donna generosa, intelligente e perbene. Non mi sarei mai aspettato delle dichiarazioni simili da lei. Io ho troncato la relazione con la Del Santo dopo appena un mese e mezzo. Avevo solo vent’anni e se avessi voluto avere da quel rapporto la notorietà non avrei preso una decisione simile” ha dichiarato Gennaro con una lunga intervista al settimanale “Spy” dove ha altresì sottolineando come, nella sua vita, non abbia mai avuto bisogno di legarsi a qualcuno per far parlare di se.

Gennaro, sempre alla rivista “Spy“, ha raccontato della sua “famiglia al femminile” ovvero di sua nonna e sua mamma che sono sicuramente le due donne più importanti della sua vita. E’ ormai noto infatti che il padre del modello partenopeo ha abbandonato lui ed il fratello Guido quando avevano appena tre anni.

Per quanto riguarda invece i rumors circolati nelle settimane scorse, che vedevano la madre di Gennaro triste per la sua nuova relazione con Francesca De Andrè, Lillio ha confermato il chiacchiericcio asserendo che la donna è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte lo ha trattato. “Francesca verrà da me fra qualche giorno e lì ci sarà la giusta occasione per farle conoscere”, ha però concluso l’ex concorrente del Grande Fratello 16.