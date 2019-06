Grande Fratello 16, Francesca De Andrè nel mirino degli hater per il suo comportamento: "Volgare fino alla fine!"

La sedicesima edizione del Grande Fratello si è conclusa lunedì 10 giugno 2019 con la vittoria di Martina Nasoni ma le polemiche nei confronti di Francesca De Andrè riguardanti il suo comportamento non si sono di certo placate. Sembra infatti che gli utenti del web e i telespettatori affezionati al programma non siano stati molto concordi con Barbara D’Urso che invece è sempre stata certa del fatto che la nipote di Faber sia stata il perno di questa edizione.

Nelle scorse ore e non solo, sono stati moltissimi gli hater che si sono riversati non solo sul profilo Instagram di Francesca ma anche in quello delle sue sorelle, per attaccarla pesantemente e per dimostrare di essere tutti contro di lei. A detta di molti, l’ex gieffina infatti è stata non solo esagerata ma soprattutto molto volgare e non sembra esserci giustificazione che tenga nemmeno il suo passato che spesse volte è ritornato prepotente a galla.

La stessa nipote di Faber, appena arrivata in studio immediatamente dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello 16, parlando con Cristiano Malgioglio ha ammesso di aver tirato fuori il peggio di sè ma si è giustificata asserendo di non essersi mai trovata a vivere così tanti casini sotto gli occhi di tutti ma soprattutto senza poterli gestire direttamente com’è sempre stata abituata a fare.

Anche in quel frangente, la nipote di Faber ha avuto l’appoggio della padrona di casa D’Urso che non ha perso tempo e ha dato la colpa al padre Fabrizio De Andè: il cantautore invece di diffidarla avrebbe dovuto mandarle un messaggio di distensione aiutandola così ad essere meno aggressiva nei confronti dei suoi colleghi inquilini. La stessa Francesca ha continuato la sua difesa ammettendo di aver reagito come un cane che viene bastonato e purtroppo morde la prma persona che si trova davanti: “In realtà dentro provo una grande sofferenza che manifesto con aggressione, ma non sono una persona cattiva” ha rivelato la nipote di Faber.

Sicuramente ci vorrà un po’ di tempo affinchè i telespettatori e gli utenti del web dimentichino questo capitolo negativo del Grande Fratello 16. Intanto, Francesca, riuscirò a rilassarsi magari trascorrendo il suo tempo con Gennaro Lillio con il quale sembra aver instaurato un rapporto che va al di là della semplice amicizia.