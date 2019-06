Grande Fratello 16, Francesca Cipriani attacca Valentina Vignali: "È una persona rozza e maleducata"

Valentina Vignali, eliminata durante la semifinale del “Grande Fratello Nip” continua a fare parlare di sé. La cestista, nelle prime puntate del “GF 16”, ha avuto un duro confronto nella Casa con Francesca Cipriani.

Durante la puntata del 13 maggio, proprio per le dure parole usate da Valentina Vignali nei confronti di Francesca Cipriani, l’ex pupa ha deciso di avere un confronto faccia a faccia con la gieffina. Cercando di rimanere sulle sue posizioni, l’opinionista di Barbara D’Urso ha provato a far capire alla concorrente che non conoscendola da vicino non avrebbe mai dovuto definirla “stupida”. La Vignali però decise di non scusarsi, almeno fino a quando non vide le lacrime della Cipriani.

Le nuove accuse di Francesca Cipriani

Questa vicenda però non sembra essere finita qui. La “Cipry”, infatti, con delle storie su Instagram pubblicate in questi giorni, ha deciso di scagliarsi nuovamente contro Valentina Vignali. L’avvenente bionda, stufa delle numerose accuse ricevute nei suoi confronti, pare abbia deciso di ricorrere alle vie legali.

Nella storia di Instagram Francesca Cipriani dichiara: “Valentina Vignali continua a sparlare di me all’interno della casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti”.

Le accuse non finiscono qui, poiché Francesca Cipriani accusa Valentina Vignali di fare uso di “Photoshop”, un famoso programma specializzato nell’elaborazione di fotografie. Per provare queste sue parole, la bionda pubblica sul suo profilo Instagram alcune foto del lato b della in versione naturale e altre con l’uso del fotoritocco.