Grande Fratello 16, Fabrizia De Andrè parla della sorella Francesca e rivela: "Non merita un uomo come Giorgio!”

Fabrizia De Andrè è l’unica persona della famiglia che, durante questi due mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello 16, ha difeso a spada tratta la sorella Francesca dalle critiche e dalle polemiche. La nipote di Faber infatti, nella finalissima in onda lunedì 10 giugno, è uscita dalla casa di Cinecittà precludendosi così la vittoria del reality.

Inutile dire che l’esperienza del Grande Fratello 16 per Francesca è stata molto forte non solo per la sua reclusione ma soprattutto per gli avvenimenti occorsi al di fuori della casa più spiata d’Italia con il suo fidanzato Giorgio Tambellini. Dopo molti tentennamenti la nipote di Faber si è lasciata andare con Gennaro Lillio instaurando un rapporto che sembra andare ben oltre la semplice amicizia.

A tal proposito, Fabrizia, ha voluto rispondere ad alcune domande che i suoi tantissimi fan le hanno sottoposto sul suo profilo Instagram esternando così la sua paura che Francesca, ora che è uscita dalla casa, possa ritornare con Giorgio Tambellini dimenticando il bel ragazzo partenopeo. “E’ la mia paura… non merita un uomo come Giorgio Tambellini” ha infatti chiosato Fabrizia.

La stessa, oltre a parlare dell’ex fidanzato della sorella, ha anche spiegato che il suo rapporto con Francesca non è sempre stato idilliaco e, nonostante ad oggi entrambe abbiano un rapporto bellissimo, in passato hanno avuto parecchi scontri. Questo per colpa del carattere fumantino di Francesca che, sicuramente, è stato anche la causa della sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello 16.

“In passato abbiamo avuto un rapporto travagliato, ma ci siamo riunite definitivamente con la nascita di mio figlio” ha rivelato Fabrizia che ha speso anche parole nei confronti dell’opinionista Cristiano Malgioglio asserendo: “Ci vuole rispetto. Cosa che Cristiano Malgioglio, penso, non abbia avuto” difendendo così a spada tratta e per l’ennesima volta la sua sorellina Francesca.