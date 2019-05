Grande Fratello 16, Cristian Imparato spara a zero su Gianmarco e Michael: "Dormono insieme, spero esca altro!”

Cristian Imparato, nonostante sia uscito dal “Grande Fratello 16″, continua a puntare il dito contro alcuni coinquilini della casa. Nella giornata di sabato 18 maggio è stato ospite di Radio Radio nel corso di “Non succederà più”, dove ha parlato nuovamente di Michael Terlizzi e della sua presunta omosessualità.

Il bambino prodigio di “Io Canto” infatti, ha sparato a zero contro il figlio del naufrago Franco asserendo senza tanti giri di parole che forse il modello non avrebbe ancora deciso di confidare questo segreto per colpa della sua famiglia decisamente “ingombrante”. “Io ho sempre avuto una sensazione, che magari fosse un po’ anche lui a colori, diciamo colorato” ha infatti chiosato Cristian serafico.

Imparato è altresì convinto che se Michael fosse gay forse non lo ha ancora dichiarato per colpa del suo passato ma nonostante tutto rivela di trovare l’amico un ragazzo molto attraente dal punto di vista fisico. Purtroppo però, sembra che Michael sia anche un ragazzo molto problematico che quando inizia con le paranoie diventa anche pesante.

“Lui è molto introverso, io ho bisogno di una persona molto più attiva” ha infatti rivelato Cristian. L’ex gieffino ha altresì parlato del rapporto tra Michael e Gianmarco Onestini affermando che i due ragazzi condividono lo stesso letto all’interno del “Grande Fratello 16” e la speranza che esca fuori dell’altro in quanto non è di certo contento di stare con il punto interrogativo ma vuole delle conferme.

Cristian ha concluso la sua intervista a Giada Di Miceli parlando di Guendalina Tavassi e negando di avere avuto una storia con il suo parrucchiere. Imparato ha solamente rivelato di averlo incontrato una sera e di averlo salutato con un bacio in fronte. A suo avviso Guendalina voleva solamente apparire sugli schermi per fare business visto che era da un po’ che non si parlava di lei “Ci sta che uno si strappa i capelli per arrivare alla sedia bianca della d’Urso” ha infatti conlcuso l’ex gieffino.