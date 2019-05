Grande Fratello 16, Cristian Imparato preso in giro da Luca Onestini rivela: "Ho l’alopecia”

Luca Onestini, accorso in difesa del fratello Gianmarco dopo essere stato accusato da Edoardo Ercole e Cristian Imparato di aver sparlato dell’amico Michael Terlizzi, ha criticato moltissimo il ragazzo prodigio di “Io Canto” e sul suo profilo Instagram ha fatto dell’ironia sulla sua barba.

L’ex gieffino ha voluto replicare a l’ex tronista di Uomini e Donne e, sempre sul social fotografico, ha fatto una clamorosa rivelazione che ha lasciato tutti basiti e senza parole. Il cantante siciliano infatti, oltre a soffrire del Morbo di Crohn, avrebbe anche un’altra patologia che gli causerebbe non pochi problemi.

“Luca ti ho sempre seguito e apprezzato per la tua simpatia e per il tuo modo di essere educato con gli altri. Mi hai giudicato, e ti sei appigliato su aspetti “effimeri” come la mia barba che purtroppo non l’ho mai avuta “compatta” per via di una piccola alopecia…Da te non me lo sarei aspettato…” ha infatti confessato Cristian.

Imparato oltretutto, ha preso la palla al balzo per rispondere delle critiche mosse da Luca nei suoi confronti, di aver accusato Gianmarco di aver preso in giro spesse volte Michael all’interno della casa di Cinecittà. Questo infatti non è di certo piaciuto a Luca ma nemmeno al suo fratellino minore che, furioso, ha tuonato contro Edoardo Ercole tacciandolo di essere una persona falsa e bugiarda.

Sempre su Instagram, il bambino prodigio di “Io Canto” ha spiegato di non avere nulla nei confronti di Gianmarco e anzi, nell’ultimo periodo all’interno del Grande Fratello 16 i due si erano anche avvicinati molto. Purtroppo però, l’ex tentatore di Temptation Island ha la risatina facile nonostante sia un bravo ragazzo e questo, Luca, dovrebbe saperlo visto che lo conosce bene.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se ci saranno sviluppi in merito ma soprattutto se Luca sarà invitato da Barbara D’Urso per un chiarimento faccia a faccia nella prossima puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 20 maggio 2019.