Grande Fratello 16, Ambra Lombardo parla di Tina e rivela: "Francesco vuole proteggere Kikò, ma i parenti tifano per me”

Ambra Lombardo ha deciso di parlare nuovamente dei sentimenti che la legano a Kikò Nalli conosciuto durante la sua partecipazione come concorrente del Grande Fratello 16. La professoressa ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv dove ha svelato di avere capito la reazione del figlio dell’hairstylist, Francesco, immediatamente dopo aver appreso la notizia del loro flirt.

L’ex gieffina è convinta comunque che il tempo la aiuterà a dimostrare che i sentimenti per Kikò sono veri e, a tal proposito, Ambra ha dichiarato: “Credo che sia una reazione normale: ho già avuto compagni che avevano figli nati da precedenti relazioni, non sono nuova a questo tipo di dinamiche. È comprensibile l’attaccamento al padre, Francesco è spinto da un senso di protezione. Ma sono tranquilla”.

La Lombardo ha anche sottolineato che quando è uscita dalla casa del Grande Fratello ha messo in gioco tutta se stessa lasciando soprattutto un compagno che la trattava come una regina e aveva una casa meravigliosa. Purtroppo le sue cose sono ancora da Marco e non è riuscita a recuperarle visto che per il momento Ambra vive a casa della sua migliore amica.

“Ho abbandonato una situazione idilliaca e un uomo meraviglioso con cui avevo una storia bellissima per un “salto nel buio”. Ho seguito il cuore e l’istinto. Spero che non mi tradiscano ora” ha ancora rivelato Ambra. L’ex gieffina ha preso la palla al balzo per rispondere a Tina Cipollari asserendo di adorare il suo personaggio a Uomini e Donne. L’ex gieffina spera vivamente di poterle dire quanto la stima ma soprattutto che può stare serena perché è una ragazza perbene.

La Lombardo infine, svela altresì che il fratello e la nipote dell’hairstylist stanno tifando per lei: “Sono stati carini e mi hanno detto che ci vedremo presto” ha ancora chiosato Ambra che non vede l’ora di viversi la sua storia d’amore con Kikò non appena uscirà dalla casa del Grande Fratello 16.