Grande distrazione per Meghan Markle: camerieri e staff della sicurezza costretti ad aiutarla

La bella duchessa di Sussex Meghan Markle appare sempre al centro dell’attenzione, anche quando viene invitata in qualità di ospite. L’ex attrice di Hollywood infatti trova sempre luogo e modo per far parlare di se, nel bene o nel male: questa volta però l’episodio in questione non riguardano le vicende che si svolgono quotidianamente al palazzo reale, dove di certo la moglie del principe Harry non si può dire che stia vivendo un matrimonio radioso e sereno.

Pare infatti che tra i progetti futuri di Harry e Meghan sia quello di trasferirsi definitivamente all’estero, lontano dalla incessante presenza delle figure reali del palazzo; precisamente la coppia ha intenzione di trasferirsi addirittura in Sudafrica, in modo da ricominciare una vita molto più pacifica e tranquilla, lontani anche dalla vita mondana.

E si tratta proprio di un episodio di vita mondana quello accaduto in questi giorni ai danni di Meghan, dove la coppia di duchi sono stati invitati al matrimonio dell’amica della coppia, Misha Nonoo, dove pare che la famosa stilista abbia scelto Roma come location d’eccezzione per la sua festa, durata tre giorni. Tra i volti più noti, oltre a quelli di Harry e Meghan, presenti alle nozze anche l’attore Orlando Bloom, Ivanca Trump con il marito Jared Kushner, e la modella Karlie Kloss, e molti altri ancora.

Gli invitati contati alle nozze della stilista sono stati circa trecento, tutti accorsi all’evento dell’anno all’insegna della “Dolce vita“, e in questa aria di festa pare che Meghan abbia creato il panico generale, a causa di una sua distrazione. Durante lo svolgersi della festa infatti, la duchessa si era accorta che all’orecchio mancava un orecchino, nella fattispecie era un orecchino di diamanti, di certo una bella perdita economica.

Appena la duchessa si è accorta della mancanza ha subito avvertito i camerieri di cercare il gioiello perduto, purtroppo senza i risultati sperati, in quanto l’orecchino, nonostante l’aiuto anche di tutto lo staff dei camerieri e della sicurezza, non è stato trovato. La duchessa quindi ha realizzato che l’orecchino non sarebbe mai stato trovato con quella moltitudine di invitati, rassegnandosi all’idea di aver perduto il gioiello, ed ha in seguito lasciato Villa Aurelia per la volta del Sudafrica.