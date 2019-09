"Gran Hermano Vip", Gianmarco Onestini farà parte del cast

Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere Gianmarco Onestini per la prima volta grazie alla sua parentela con Luca Onestini. Quest’ultimo ha mosso i suoi primi passi nella trasmissione “Uomini e Donne“, mentre ad oggi, oltre ad essere uno influencer, Onestini è in onda su Radio Zeta dalle 15.00 alle 17.00 in Proteina Zeta con l’ex gieffino Raffaello Tonon.

La prima apparizione in televisione per Gianmarco Onestini arriva nel Grande Fratello Vip 2, dove il ragazzo si presenta per consolare il fratello Luca. Con questa breve comparsata ottiene un buon successo, diventando prima un ottimo influencer e successivamente un vero e proprio concorrente del Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso.

Una nuova esperienza per Gianmarco Onestini

La notizia, come riporta il portale “Isa & Chia“, era nell’aria già da alcuni giorni, ma da oggi è ufficiale: Gianmarco Onestini parteciperà alla prossima edizione del “Gran Hermano Vip“, l’edizione spagnola del Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha pubblicato un video sulle sue storie di Instagram parlando in lingua spagnola e scrivendo in didascalia “Gran Hermano Vip 7”.

Lo stesso Gianmarco tra l’altro era a Madrid la scorsa settimana e un giorno fa ha pubblicato tra le sue Instagram stories uno strano messaggio con sopra scritto: “Ci vediamo non troppo presto, Italia”. Per di più in un altro post pubblico dichiara: “Ancora un po’ di pazienza ma la notizia che vi daró sarà una bomba! Chi indovina ? #go #incomfort #chicodelacalle”.

Gianmarco sembra essere arrivato in maniera preparata negli studi del “Gran Hermano Vip“, poiché come si può notare dal video di presentazione parla già molto bene la lingua spagnola. Per l’Onestini è una grande opportunità presenziare in questo reality show, che gli potrebbe dare una chance anche per farsi conoscere fuori dall’Italia, anche se tutto dipende dai suoi comportamenti tra le mure della casa.