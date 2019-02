Gloria Guida e Johnny Dorelli, cena romantica per un compleanno speciale

La famosa conduttrice televisiva Gloria Guida in occasione del compleanno del marito Johnny Dorelli (82 anni), festeggia insieme con lui e gli dedica delle frasi dolcissime e molto romantiche durante una cenetta a lume di candela. Da oltre quaranta anni si amano e si vogliono molto bene.

“Auguri a mio marito che amo da 40 anni“, queste le parole della conduttrice scritte sui social network. Gloria, ora 63enne, si è da poco dedicata alla trasmissione televisiva “Le ragazze” andata in onda da poco su rai tre. La stessa continua scrivendo: “Buon compleanno maritino mio“.

Inoltre senza alcun giro di parole e senza peli sulla lingua, la Guida afferma duramente riguardo all’ultimo Sanremo ed al mancato omaggio alla carriera di Johnny: “I premi vanno dati quando si è in vita per poterseli godere“.

Le dichiarazioni a Domenica In e la nipotina

Durante l’intervista a Domenica In, ospite di Mara Venier, Gloria Guida ha finalmente svelato il segreto della lunga relazione con lo showman ormai 82enne; “Ci hanno creato per stare insieme“, queste le parole della conduttrice.

La stessa continua affermando che gli anni trascorsi sono tanti però la stanchezza ancora non è comparsa. Rivela inoltre alla Venier che i due si sono sposati ben due volte. La prima in comune nel 1991 e la seconda ben 10 anni dopo in chiesa, con il rito religioso a cui la stessa Guida teneva molto.

Dal 2012, la coppia Guida – Dorelli ha una bellissima nipotina che è nata dalla figlia Guendalina. La conduttrice afferma alla Venier che è contenta come non mai. “La mia nipotina ne approfitta, qualsiasi cosa mi chieda mi fa gli occhietti dolci e io ci casco… è furba“. Queste le parole della Guida che con gli occhi un pò lucidi, parla della sua adorata nipotina nata 7 anni fà.

Insomma, la coppia d’oro della televisione italiana procede con il matrimonio a gonfie vele e senza alcun tipo di rimpianto.