Giuseppe Zeno: curiosità sulla vita dell’attore protagonista di "Mentre ero via"

Giuseppe Zeno è l’attore che nella seguitissima fiction di Rai1 “Mentre ero via” interpreta Stefano, fratello del presunto amante, defunto di Monica, interpretata da Vittoria Puccini, che in seguito ad un incidente è entrata in coma ed al risveglio ha perso la memoria.

Stefano aiuta Monica a cercare di capire chi fosse e cosa è successo nel suo passato. Zeno sul suo personaggio ha dichiarato di non essersi preparato a lungo perché: “Avevo già dentro di me tutto ciò che mi serviva” ed inoltre aggiunto che proprio come il suo personaggio anche lui considera l’acqua il suo “elemento naturale” poiché è cresciuto a Vibo Marina.

L’attore infatti è nato ad Ercolano, in Campania, 42 anni fa ma dopo pochi anni si è trasferito a Vibo Marina, in Calabria, dopo essersi diplomato “Capitano di lungo corso” ha lasciato la carriera marittima per dedicarsi alla sua passione più grande la recitazione.Per questo ha frequentato l’ Accademia di Arte Drammatica della Calabria e subito dopo ha esordito a teatro con “Le troiane” di Euripide.

Successi professionali e vita privata

Le soddisfazioni professionali arrivano negli anni 2000, Giuseppe Zeno è infatti uno dei volti delle soap-opera Rai di grande successo Incantesimo ed Un posto al sole. Ma il ruolo che più lo ha fatto conoscere ed apprezzare al pubblico televisivo è quello di Santi Fortebbracci nella fiction Mediaset L’onore e il rispetto dove interpreta, il fratello onesto e perbene di Gabriel Garko, altro ruolo di successo che ha interpretato è quello di Pietro Mori ne Il Paradiso delle Signore con Giusy Buscemi ed Alessandro Tersigni, infine adesso è appunto Stefano De Angelis in Mentre ero via.

Accanto ai successi professionali ci sono anche quelli privati, l’attore infatti è impegnato dal 2015 con la bellissima modella e attrice Margharet Madè, conosciuta soprattutto per aver interpretato Mannina in Baaria di Giuseppe Tornatore. L’attrice ha dichiarato che il corteggiamento di Zeno è durato sei mesi, nel quale le dedicava poesie e canzoni. I due si sono sposati nella splendida Ortigia a Siracusa nel 2016 con cerimonia riservata e dal loro amore è nata la piccola Olivia nel 2017.