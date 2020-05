Giuseppe Conte, la vita privata del Premier è ormai di dominio pubblico

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Un uomo dotato di profonda rettitudine, in grado di portare il Paese avanti nel migliore dei modi, soprattutto in un momento come questo. Di certo la scelta di Conte come Presidente del Consiglio è stata più che azzeccata. Non resta che stringere i denti e ascoltare tutte le direttive del Premier.