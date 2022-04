Giuseppe Candela loda gli opinionisti de L’isola dei famosi e attacca Sonia Bruganelli: "Se fai TV accetta le critiche"

Fino a questo momento Nicola Savino e Vladimir Luxuria, opinionisti dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi su Canale 5, stanno ottenendo il parere favorevole del pubblico. Entrambi, grazie soprattutto alla loro esperienza pregressa, sembra che si siano ambientati sin da subito alla trasmissione, e le loro frecciatine non sono mai passate inosservate.

I complimenti su Nicola e Vladimir vengono anche da Giuseppe Candela, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, che spezza una lancia a loro favore: “Un reality con due opinionisti pensanti e nel ruolo. Da quanto tempo non accadeva? #isola #isoladeifamosi”.

La frecciatina sembra essere piuttosto chiara nei confronti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che sono state le opinioniste del “Grande Fratello Vip”. La moglie di Paolo Bonolis, probabilmente infastidita da questa frecciatina, passa all’attacco: “Certo che da casa sono tutti bravi eh“.

Ma il giornalista continua a ribattere: “È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di me*da” in cui arriva una nuova risposta di Sonia: “Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista”.

Il giorno successivo, dopo un paio di ore di silenzio, Giuseppe Candela ritorna a commentare nuovamente questa vicenda, in cui invita i personaggi della televisione ad accettare le polemiche: “Se fate tv accettate le critiche. Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi riguardate. Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i cog**oni“.

Sonia comunque decide di mettere l’ultima parola alla discussione rispondendo sotto al suo tweet: “Fossi in te farei una distinzione tra “fare” tv e “stare” in tv. Sei giornalista, pensaci. Io al Gf vip non facevo tv. Ero in tv. Non è il mio lavoro. Mi hanno voluto e sono andata. Le critiche ben vengano, sempre. Da chi sa davvero però”. Lo scontro dura per un altro paio di tweet, ove viene citata anche la trasmissione “Made in Sud”, senza però trovare un punto in comune.