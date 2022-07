Giuseppe Brindisi, la terribile notizia in diretta Tv: "Addio all’amato conduttore"

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono diverse personalità famose che vengono seguite con molto interesse dal pubblico. Si tratta dei cosiddetti vip, personalità che fanno sempre parlare di sè. Quando a costoro succede qualcosa le persone vanno immediatamente in apprensione. Si pensi ad esempio a quanto accaduto in questo periodo alla coppia Francesco Totti-Ilary Blasi, che dopo 17 anni di matrimonio ha ufficializzato la propria separazione, creando un vero e proprio shock in tutto il Paese.

Ma ci sono anche altre personalità che in Italia vengono seguito dal pubblico, e non si tratta soltanto di personalità che fanno parte del mondo dello spettacolo, ma ad esempio ci sono giornalisti molto seguiti, come Francesco Giorgino, che recentemente ha smesso di condurre l’edizione serae del Tg1 in quanto è stato sostituito da un’altra collega. La decisione pare sia maturata in seno alla redazione. Ma un altro giornalista sta attraversando un momento molto importante.

Giuseppe Brindisi, cosa sta succedendo

Chi segue le reti Mediaset sicuramente conoscerà il giornalista Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca. Si tratta di un format di approfondimento tematico sui principali fatti di attualità in onda su Rete4. Per queste settimane Brindisi rimarrà alla conduzione del programma in questione.

Ma come si sa in questo periodo gli italiani si preparano ad andare in ferie il mese di agosto, e fervono un pò dappertutto i preparativi. Per questo è stato annunciato che a breve Giuseppe Brindisi, proprio ad agosto, mancherà un mese in quanto andrà in ferie e sarà sostituito dal collega Francesco Vecchi.

Si tratta del conduttore di Mattino 5 e per Vecchi si tratterà della prima volta che conduce un programma in prima serata. Zona Bianca va infatti in onda attorno alle 21:30. “Non mi sono mai fermato ma fare questo programma mi piace, è un continuo stimolo. Nel mese di agosto però mi prendo una pausa. Subentrerà Francesco Vecchi. Tornerò poi in video a settembre” – questo l’annuncio di Giuseppe Brindisi ai fan.