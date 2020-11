Giulio Berruti su Maria Elena Boschi: "La prima notte che è stata da me mi ha chiesto di pregare"

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Ci sono alcuni passaggi dell'intervista rilasciata da Giulio Berruti che fanno sorridere, in primis l'aneddoto sulla richiesta da parte della fidanzata Maria Elena Boschi di pregare per i poveri. Una richiesta fatta durante la prima notte insieme. Crederci è abbastanza difficile: perché non parlare invece di una notte di passione, come quella che certamente ci sarà stata?