Giulia Valentina contatta una fan, segue un gesto inaspettato

Giulia Valentina è un’influencer e fashion blogger italiana. Sul suo profilo Instagram conta più di 780mila followers. La sua prima apparizione è stata in un videoclip del cantante Fedez, con il quale intraprese una relazione. Ora l’influencer è finita nella classifica di tendenza su Twitter per aver fatto un gesto inatteso nei confronti di una sua fan.

Giulia Valentina pubblica molte foto in cui sponsorizza dei prodotti. Attualmente sta sponsorizzando una linea eco-friendly del brand ShopForGea. Una sua seguace, vedendo le foto sulla piattaforma Twitter, ha deciso di fare un tweet probabilmente ironico in cui taggava la donna: “Appello a @NotGiuliaV per mandarmi i prodotti di Shopforgea perché mi sono innamorata ma sono povera”.

La ragazza che ha scritto il tweet il primo giugno non si aspettava di ricevere una rispota. Messaggi del genere sono infatti molto frequenti in rete. Poco dopo però è avvenuto un fatto del tutto inaspettato. Giulia Valentina ha letto il tweet della ragazza ed ha deciso di contattarla in privato sul social Instagram.

Nella chat le ha confessato di aver visto il tweet ed ha aggiunto: “Mi sono fatta fare una gift card per te. Tra poco te la mando“. La fan, entusiasta per esser stata contattata e per aver ricevuto un regalo inaspettato, ha condiviso la chat sui social dichiarando di essere molto emozionata. L’influencer è finita di tendenza su Twitter fortunatamente per un episodio positivo. I commenti di approvazione in rete sono tantissimi.

Un utente ha scritto: “Approfitto della storia di Giulia Valentina per ricordare alle aziende di scegliere con attenzione le influencer con cui collaborare” e ha poi aggiunto che il gesto fatto per semplice umanità sta facendo il giro del web insieme al nome dell’influencer e dell’azienda. Ha concluso dicendo: “Meglio essere associati a persone così”. Giulia Valentina ha fatto un gesto di gentilezza mostrando che anche con dei piccoli gesti si può far felice una persona.