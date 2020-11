Giulia Valentina commenta un post della Ferragni su Instagram: la risposta di Fedez

Solitamente la fine di una storia d’amore porta con sé strascichi e tantissimo livore, al punto che capita di lanciarsi frecciatine per manifestare il proprio dispiacere e astio. Chiara Ferragni, moglie di Fedez, e Giulia Valentina, ex del noto rapper, si discostano da questa immagine e si supportano, come dimostra l’ultimo post pubblicato dalla nota influencer, commentato dalla Valentina. Un video che ha catturato l’attenzione di Fedez riguardo un certo modo di fare giornalismo.

Chiara Ferragni ha postato, nei giorni scorsi, un video in cui spiega la reale situazione in cui vivono le donne al mondo d’oggi. Una condizione che le vede discriminate, anche sul luogo di lavoro. Un video in cui la società appare sempre più maschilista con le donne che hanno poche opportunità di farsi valere. Proprio questo suo post, è stato l’occasione per commentare con delle emoticon di applausi da parte di Giulia Valentina.

Giulia Valentina ha supportato il pensiero della Ferragni, la quale ha immediatamente replicato con un cuore. Uno scambio che ha catturato l’attenzione ed è stato fonte di tantissimi elogi da parte dei followers di entrambe, in quanto lo hanno reputato un bell’esempio da seguire ed emulare.

In seguito al video, ma soprattutto al modo di fare giornalismo di alcuni, Fedez non ha particolarmente apprezzato ed è sbottato con queste parole sul suo profilo Instagram: “Ieri mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti che sarebbe interessante approfondire. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come ‘la ex di Fedez’ (che tra l’altro ha un nome) ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo online di oggi?”.

Giulia Valentina è stata la fidanzata del rapper per tre anni, dal 2013 al 2016, appassionando i tantissimi followers della coppia. Una relazione importante per entrambi, con la convivenza a Milano. Una storia che è finita per la mancanza di amore, sebbene nessuno dei due non ne abbia mai parlato. Fedez, nel frattempo, si è sposato e ha avuto un bimbo, mentre di Giulia Valentina non si sa nulla dal punto di vista sentimentale.