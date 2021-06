Giulia Stabile e Sangiovanni: "La prima volta a letto? Non è ancora successo"

Si potrebbe apertamente dichiarare che i due ragazzi sono diventati senza dubbio la coppia dell’anno. Parliamo della vincitrice dell’ultima edizione di “Amici“, la ballerina Giulia Stabile e del suo ragazzo conosciuto durante la scuola del talent, il cantante Sangiovanni. I due infatti, dopo la fine del talent show, stanno trascorrendo un momento davvero unico sotto ogni punto di vista.

Fama, successo, amore e tenerezza, un momento d’oro per i due ragazzi che oggi appaiono più felici e sorridenti che mai, soprattutto perché la loro relazione, sotto il profilo amoroso, va davvero a gonfie vele.

Giulia Stabile: “A letto? Non è mai successo”

Di recente i due ragazzi hanno concesso una corposa intervista a “Vanity Fair” in cui svelano alcuni particolare della loro vita, raccontando anche come i due si sono innamorati. Tutto inizia infatti quando Giulia aveva notato il suo Sangiovanni nella scuola: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra“.

Allo stesso tempo anche Sangiovanni ha affermato che Giulia ha prima iniziato a volerlo bene: “prima che a desiderarmi“. Si passa poi a un argomento molto più intimo e scottante, la loro prima notte sotto le lenzuola. A questa domanda risponde Giulia, in modo anche molto aperto; sembra infatti che, nonostante i due ragazzi siano stati beccati più volte a darsi effusioni in spiaggia, la ballerina ha confessato: “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo“.

La Stabile ripercorre poi gli anni in cui si sentiva poco attraente, per niente desiderata, e qui ringrazia il suo Sangiovanni se col tempo è riuscita a cambiare opinione su se stessa: “Mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Sangiovanni mi ha aiutato tantissimo a crescere, mi ha consigliato di guardarmi allo specchio e riuscire ad accettarmi. Tutti quanti possiamo essere apprezzati da qualcuno“.