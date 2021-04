Giulia Salemi si propone come opinionista per la prossima edizione del GF Vip

Giulia Salemi è pronta a sbarcare in TV per la prima volta nelle vesti di conduttrice con il programma “Salotto Salemi“, che i suoi fan hanno già potuto conoscere su Instagram. Come spiegato più volte dall’influencer, si tratta di un programma dedicato al make-up, in cui tra i vari consigli di bellezza si parlerà anche della loro vita privata.

Il nuovo format della Salemi va in onda in streaming sulla piattaforma streaming di Mediaset Play dove sfida, anche se viene trasmesso in giorni diversi, la trasmissione di Tommaso Zorzi “Il Punto Z“. Va detto che il clima tra i due si è molto rasserenato, poiché la Salemi oltre a farsi intervistare dall’ex concorrente di “Riccanza” ha deciso di invitare a “Salotto Salemi” la sorella Gaia.

L’ultima intervista di Giulia Salemi

Intanto l’ex gieffina ha rilasciato una intervista al sito di “Super Guida Tv“, ove parla sia di “Salotto Salemi” che dei suoi possibili progetti futuri. A quanto pare Giulia non vorrebbe abbandonare del tutto il mondo dei reality show, e per questo motivo tiene una porta aperta per la sesta edizione del GF Vip.

Infatti svela che accetterebbe immediatamente una proposta da parte di Alfonso Signorini: “Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”.

Successivamente svela ulteriori dettagli su “Salotto Salemi”: “Sono contenta perché sono riuscita a trasformarlo in un format a tutti gli effetti. Devo ringraziare il mio team ma anche gli sponsor e l’editore che mi hanno permesso di coronare il sogno di debuttare in veste di conduttrice. Saranno sei appuntamenti e in ognuno avrò delle ospiti”.

Rivela di essere molto agitata per questo esordio sul piccolo schermo, nonostante a volte sembra mostrarsi sicura di se. Si ritiene comunque soddisfatta di essere riuscita a trovare uno spazio così importante su Mediaset Play, e quindi da amante delle sfide difficili non vede l’ora di mettersi alla prova.