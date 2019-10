Giulia Salemi rifiutata a "Ballando con le Stelle"

Fervono i preparativi per la prossima edizione del programma Ballando con le Stelle, e tra le diverse cose da definire, una delle più importanti è senza dubbio la scelta dei concorrenti. Su questo tema, la padrona di casa Milly Carlucci si è spesso dimostrata alquanto selettiva, rifiutando in diverse occasioni le proposte arrivate dai colleghi della giuria del programma.

Per la prossima edizione, in particolare, Milly ha categoricamente detto no alla partecipazione di Giulia Salemi, proposta e fortemente caldeggiata dalla coreografa inglese Carolyn Smith. La bionda conduttrice, nello specifico, non vuole fare eccezioni alla regola che si è data sin dalle prime edizioni del programma, vale a dire quella di non far partecipare come concorrenti tutti quei personaggi già noti al grande pubblico per aver preso parte a reality show di altre reti.

La Carlucci, con questo fermo proposito, vuole far conoscere ai telespettatori personaggi di cui non si sa molto, cosa davvero difficile con chi ha partecipato a programmi come il Grande Fratello o Pechino Express, come la Salemi, appunto. “Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?” ha infatti dichiarato Milly Carlucci qualche settimana fa a Libero Quotidiano.

Ma questo sta creando un po’ di malcontento tra gli altri membri dello staff, prima fra tutti Carolyn che recentemente ha confessato quanto vorrebbe vedere la Salemi vestire i panni della ballerina sulla pista della trasmissione. “A me comunque piacerebbe tantissimo vedere almeno come ballerina per una notte Giulia Salemi, che mi piace da morire. Al Grande Fratello Vip si è dimostrata una ragazza vera, reale: è semplice, genuina” ha infatti ammesso.

Per il momento sappiamo solo che Milly Carlucci sta lavorando, nella massima segretezza, alla definizione del cast per l’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, che andrà in onda a partire dal mese di marzo. Non ci resta altro che attendere qualche mese per scoprire se la richiesta della coreografa inglese sia stata esaudita o meno.