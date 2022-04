Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli: "Non sta benissimo, dovrà farsi una risonanza"

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno avuto l’opportunità di conoscersi nella casa del “Grande Fratello Vip”, sta andando a gonfie vele. I due piccioncini infatti si godono senza particolari tipi di problemi la loro relazione, e difficilmente le cose potrebbero andare meglio di così.

Tuttavia, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Giulia Salemi su Instagram ha rivelato di essere preoccupata per lo stato di salute del suo fidanzato. Al momento le sue condizioni non sembrano allarmanti, ma l’ex concorrente di “Pechino Express” rivela che nel primo periodo Pierpaolo avrebbe sottovalutato la situazione.

Le parole di Giulia Salemi

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea”. Afferma Giulia che poi aggiunge: “Non è la prima volta ultimamente. È sceso a Rogoredo e lo sono andata a prendere e adesso è a Piacenza con me”.

Ovviamente, a causa delle sue condizioni, dovrà farsi controllare da un medico: “Domani (oggi n.d.r) facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di Toradol. Questo per dirvi di non tirare la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi e accettatevi della situazione curandovi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male”.

Ora Pierpaolo Pretelli dovrà prendersi una pausa, si spera breve, dai suoi impegni lavorativi per curarsi e soprattutto per vedere come sta fisicamente. Per Giulia invece anche in campo televisivo le cose stanno andando benissimo poiché, oltre alla sua ospitata nella seconda puntata di “Big show” condotto da Enrico Papi, la Salemi pochi mesi fa ha fatto il proprio debutto a Radio Kiss Kiss.