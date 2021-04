Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli: "È l’uomo migliore che abbia mai conosciuto"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Fortunatamente per la Salemi sta andando tutto in maniera positiva, e il "Grande Fratello Vip" ha dato davvero uno slancio incredibile alla sua carriera televisiva e alla sua vita personale. Staremo a vedere come si evolverà ora il suo futuro, ma se il buongiorno si vede dal mattino ha mille motivi per sorridere.